ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинская артиллерия уничтожила отступающий батальон ВСУ

15:14
  • вторник
  • 02 августа 2022

Оставивших позиции боевиков Киев признает дезертирами

Украинская армия уничтожает своих же военных в случае отступления. Тех, кому удалось остаться в живых, объявляют дезертирами. Об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны прокомментировали признания украинской разведки
Минобороны показало кадры работы комплексов "Панцирь"

"Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", - заявил генерал на брифинге.

А 16-й батальон 58-й мотопехотной бригады ВСУ под ударами артиллерии союзников в районе Артемовска понес большие потери. Более 130 националистов уничтожены. Оставшиеся в живых военные – около 70 человек - покинули позиции и отступили в Конотоп Сумской области. Одн там их разоружили и объявили дезертирами, передает ТВЦ

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.