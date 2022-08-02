Украинская артиллерия уничтожила отступающий батальон ВСУ

Оставивших позиции боевиков Киев признает дезертирами

Украинская армия уничтожает своих же военных в случае отступления. Тех, кому удалось остаться в живых, объявляют дезертирами. Об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", - заявил генерал на брифинге.

А 16-й батальон 58-й мотопехотной бригады ВСУ под ударами артиллерии союзников в районе Артемовска понес большие потери. Более 130 националистов уничтожены. Оставшиеся в живых военные – около 70 человек - покинули позиции и отступили в Конотоп Сумской области. Одн там их разоружили и объявили дезертирами, передает ТВЦ.

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