Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Тельцам выпадает шанс решить текущие проблемы, Девам же повезет на собеседовании или публичном выступлении

Овны

Денежная удача ждет удаленщиков или тех, кто зарабатывает на жизнь семейным бизнесом. Также сегодня можно успешно сдать или арендовать жилье.

Тельцы

Венера спешит на помощь: сегодня могут появиться решения проблем, которыми вы сейчас заняты. Все хорошее будет приходить к тем, кто готов к компромиссам.

Близнецы

Неожиданный поворот в финансах: вы получите новые предложения или узнаете о снятии каких-то ограничений. Торопитесь, потому что счастливое время продлится всего пару дней.

Раки

Душевный день, который запомнится: вас ждет большая социальная поддержка. Вам поставят много лайков в социальных сетях, будут делать комплименты или предлагать сотрудничество.

Львы

Вам сегодня может показаться, что даже солнце светит как-то по-особенному ярко! Прекрасное настроение поможет победить свои сомнения, страхи или комплексы.

Девы

Вам повезет на собеседовании, публичном выступлении, проведении прямого эфира или вебинара. Не бойтесь импровизировать и будьте абсолютно искренними.

Весы

Вы получите одобрение начальства или даже повышение, приглашение в новый проект. Самым амбициозным можно повышать ставки и делать смелые шаги в карьере.

Скорпионы

Отличный день для преподавателей, ученых, юристов, переводчиков. У вас будет возможность попасть на хорошую стажировку или учебу, выйти на новый уровень.

Стрельцы

Решительные действия принесут плоды в финансовой сфере. Поищите информацию о более выгодных банковских картах, страховках, инвестициях.

Козероги

Приятные перемены ожидают представителей знака в личной жизни или партнерских проектах. Многие поступки вы совершите на эмоциях.

Водолеи

Если вы хотите купить более удобный матрас, кресло помягче или стол для работы, смело отправляйтесь за покупками. Ведь вы уже давно определились с выбором.

Рыбы

Вам сегодня вскружат голову мысли о любви, романтике, флирте. Вы вспомните того, кто вам нравится, или захотите пережить новый опыт… Не пугайтесь, так действует Венера!

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