В России заблокировали сайт Госдепа ShareAmerica

По требованию Генпрокуратуры от 26 июля

Роскомнадзор заблокировал в России по требованию Генпрокуратуры от 26 июля сайт Государственного департамента США share.america.gov, передает "Интерфакс".

Уточняется, что основанием для внесения сайта в реестр стала статья 15.3 закона "Об информации". Этот пункт регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим в том числе призывы к участию в несанкционированных акциях, массовым беспорядкам, экстремизму.

ShareAmerica - это платформа Госдепа для обмена информацией об американском обществе и основах внешней политики страны.

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