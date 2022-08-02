Мужчина выздоровел
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Пациент был выписан из больницы еще 22 июля после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России.
Новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено, цитирует сообщение лечебного учреждения ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что этот случай оспы обезьян является в России единственным, новых подтвержденных случаев нет. Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле ведомства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"