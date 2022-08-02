ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы

15:39
  • вторник
  • 02 августа 2022

Мужчина выздоровел

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян
Роспотребнадзор подготовил тесты на оспу обезьян для передачи странам-партнерам

Пациент был выписан из больницы еще 22 июля после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России.

Новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено, цитирует сообщение лечебного учреждения ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что этот случай оспы обезьян является в России единственным, новых подтвержденных случаев нет. Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.