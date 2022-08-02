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Роспотребнадзор дал рекомендации по снижению риска заражения COVID-19

16:00
  • вторник
  • 02 августа 2022

Уязвимым категориям граждан рекомендовано носить маски

Чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекций, Роспотребнадзор рекомендует предпринимать меры предосторожности и помнить о профилактике. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Представителям уязвимых категорий рекомендуется надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.

В условиях роста заболеваемости COVID-19, связанного с распространением новых подвариантов штамма "омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее эпидемиолог, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нового локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусом не будет, однако важно адекватно реагировать на ситуацию с COVID-19. Меры профилактики распространения вируса нужно принимать в зависимости от развития ситуации, отметил он.

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