Финляндия отказалась переводить дороги с "русской колеи" на европейскую

Реконструкцию предложила Хельсинки Европейская комиссия

Минтранс Финляндии отклонил предложение Европейской комиссии о переводе железных дорог на колею европейского стандарта. По мнению ЕК, это необходимо в связи с изменившейся мировой политической ситуацией.

Ширина железнодорожной колеи в Европе - 1435 миллиметров. В Финляндии принята так называемая русская колея, которая шире - 1524 миллиметра. По предложению ЕК, финские железнодорожные линии должны строиться по европейскому стандарту без каких-либо исключений, на этот же стандарт необходимо перевести существующие дороги.

"Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, и я верю, что наше мнение будет услышано в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание, и наша колея должна быть сохранена", - заявил глава минтранса Тимо Харакка.

Министр подчеркнул, что изменение ширины колеи экономически невыгодно. И добавил, что в вопросах такой важности надо избегать поспешных решений и всесторонне оценивать последствия, передает РИА Новости.

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