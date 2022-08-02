ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия отказалась переводить дороги с "русской колеи" на европейскую

16:02
  • вторник
  • 02 августа 2022

Реконструкцию предложила Хельсинки Европейская комиссия

Минтранс Финляндии отклонил предложение Европейской комиссии о переводе железных дорог на колею европейского стандарта. По мнению ЕК, это необходимо в связи с изменившейся мировой политической ситуацией.

Кремль оценил вероятность пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Москва не видит перспектив нормализации отношений с Финляндией

Ширина железнодорожной колеи в Европе - 1435 миллиметров. В Финляндии принята так называемая русская колея, которая шире - 1524 миллиметра. По предложению ЕК, финские железнодорожные линии должны строиться по европейскому стандарту без каких-либо исключений, на этот же стандарт необходимо перевести существующие дороги.

"Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, и я верю, что наше мнение будет услышано в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание, и наша колея должна быть сохранена", - заявил глава минтранса Тимо Харакка.

Министр подчеркнул, что изменение ширины колеи экономически невыгодно. И добавил, что в вопросах такой важности надо избегать поспешных решений и всесторонне оценивать последствия, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки
Поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.