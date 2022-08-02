Спецборт Пелоси прибыл в Тайбэй

Во всем мире следят за этим визитом

Провокация в прямом эфире. Во вторник самолёт, где находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в Тайбее. Трансляцию вели все мировые СМИ. Визит начался, несмотря на протесты Пекина, расценившего посещение Тайваня американским официальным лицом как вмешательство в свои внутренние дела.

Пелоси в этой части земного шара, кажется, готовились встречать все! В акватории Южно-Китайского моря авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун". В ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь Пекин проводит крупнейшие военные учения. В воздухе истребители! На улицах – межконтинентальные баллистические ракеты. Четкий и понятный сигнал Вашингтону.

К границе стянуты пусковые установки DF-16. А вот так выглядит город Сямынь. Дула танков и пушек нацелены на другую сторону Тайваньского пролива.

Тайбэй в ответ перебрасывает 8 французских истребителей "Мираж 2000" в Юго-восточный уезд Тайдун. Все подконтрольные острова впервые с 1996 года переведены в режим полной боевой готовности. На подходе целая эскадрилья американских авианосцев. А самолеты – разведчики, пишут СМИ, работают непрерывно. С японской авиабазы вылетела боевая авиация. А ещё Пекин приостановил экспорт продукции более 100 компаний с мятежного острова. Ситуация в любой момент может перейти точку невозврата. Понимают те, кто в самом Тайбэе визиту Пелоси не рад. В городе – протесты.

"Мы надеемся, что официальные лица США четко поймут важность, деликатность и опасность этого вопроса. Американская сторона, безусловно, возьмет на себя ответственность и заплатит цену за нанесенный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - заявил представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Не выдержал нагрузки даже популярный интернет-сервис, на котором за движением американского правительственного борта следили 400 тысяч пользователей. Известно, что в Малайзию, откуда вылетела Пелоси, был направлен еще один американский самолёт. Интригу держали до последнего! Ведь, как писала Washington Post, госпожа спикер в самый ответственный момент могла поменять планы. Как бы то ни было, в одном из отелей Тайваня готовы полсотни номеров. А в местном законодательном собрании уже расстелили красную ковровую дорожку. Все основные мероприятия – в среду.

Американским налогоплательщикам азиатское турне Пелоси, кстати, обошлось в 90 миллионов долларов. Ну а всему миру добавило напряженности. В этом вопросе с Пекином солидарна и Москва.

Ведь американских чиновников столь высокого ранга Тайвань не принимал четверть века. И, как показывает практика, ничем хорошем подобные визиты не заканчиваются. Достаточно вспомнить недавнее обострение ситуации в Косово, куда незадолго до этого приезжал госсекретарь США. Теперь он, кстати, уверяет – визит Пелоси на Тайвань - её личное дело.

"Мадам спикер сама вольна принимать решение: ехать ей на Тайвань или нет. Конгресс — это независимая и равноправная ветвь власти", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Якобы даже президент Байден, совсем недавно убеждавший Си Цзиньпина в приверженности принципу единого Китая, не смог отговорить спикера Палаты представителей от рискованной авантюры. И вроде теперь бы ни при чем.

Провокация Пелоси не оставит Китаю выбора. О прямом применении оружия эксперты говорят осторожно. Но в том, что будет демонстрация силы, практически уверены. И чем все это закончится – неизвестно. Играющий с огнем сам рискует обжечься!

Как бы то ни было, но на Западе, похоже, готовятся к самому худшему сценарию развития событий. Глава немецкого МИДа, например, заявила, что Германия поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Китая. Похоже, хрупкий мир в эти дни находится в руках женщин, на благоразумие которых, увы, рассчитывать не приходится.

Матвей Шестаков, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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