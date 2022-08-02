Песков рассказал о купании Путина в Черном море

График у президента очень напряженный

Рабочий график президента России очень напряженный. Так что далеко не всегда Владимиру Путину во время командировок в прибрежные регионы удается окунуться в море, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это зависит от рабочего графика. Иногда удается, иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный", - рассказал представитель Кремля журналистам.

Песков ответил на вопрос представителей СМИ, находит ли время глава государства во время поездок к морю хотя бы раз искупаться. Речь шла о предстоящей рабочей поездке Владимира Путина в Сочи, где российский президент встретится 5 августа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

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