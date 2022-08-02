Приближающийся к Тайбэю самолет Пелоси встретили истребители США и Китая

Над аэропортом кружат военные вертолеты

Спецборт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приближается к аэропорту Тайбэя. Boeing C-40C вместо прямого маршрута на остров, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, пролетел через воздушное пространство Индонезии, а затем к востоку от Филиппин и идет к Тайваню со стороны Тихого океана, следует из данных авиационного сервиса Flightradar.

Пройдя таким маршрутом, спецборт обошел пространство над Южно-Китайским морем, где находятся сразу два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин". Для сопровождения самолета с Пелоси с базы в Японии были подняты истребители ВВС США в сопровождении заправщиков, передает "Интерфакс".

По данным Telegram-каналов, авиационные власти Тайваня подтверждают скорое прибытие спецборта в аэропорт Тайбэя. В небо над городом поднялись военные вертолеты и боевые самолеты.

Тем временем в порту китайского Сямэня, который отделяет от Тайваня наиболее узкая часть пролива, наблюдается скопление большого количества бронетехники Народно-освободительной армии Китая. В воздух на пути следования спецборта со спикером палаты представителей Конгресса США поднялись истребители китайских ВВС. По последним данным, спецборт вошел в зону идентификации ПВО Тайваня.

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