Китай объявил о закрытии воздушного пространства над Тайваньским проливом

В аэропорту Тайбэя расчехлили зенитные орудия

Пекин объявил о закрытии воздушного пространства страны в направлении Тайваньского пролива. Шаг китайских властей предпринят на фоне прибытия в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тем временем в тайваньском аэропорту "Суншань", куда направляется самолет с Пелоси, сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на тайбэйскую газету "Цзыю шибао", речь идет о двуствольных артиллерийских установках класса "земля - воздух" калибром 35 мм. Орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой.

Ранее авиационные власти Тайваня подтвердили скорое прибытие спецборта с американским политиком в аэропорт Тайбэя. В небо над городом поднялись военные вертолеты и боевые самолеты.

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