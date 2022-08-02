Киев обвинил Берлин в блокировании финансовой помощи Украине

Речь идет о 9 миллиардах евро

Германию обвинили в блокировке макрофинансовой помощи Киеву в размере 9 миллиардов евро. Как заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовка, Украина уже получила 1 миллиард евро помощи, однако Берлин и некоторые другие европейские столицы блокируют перечисление оставшихся 8 миллиардов.

"Ожидаем получения еще 8 миллиардов евро. К сожалению, некоторые государства Европейского союза, в частности Германия, пока что блокируют рассмотрение этого вопроса. Президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", - заявил Жовка на брифинге.

18 мая Еврокомиссия объявила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины объемом 9 миллиардов евро под гарантии ЕС. Совет ЕС 12 июля утвердил кредит Киеву в 1 миллиард евро. А 1 августа украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш кредита уже зачислен на счет Нацбанка, передает ТАСС.

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