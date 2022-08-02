Пелоси сфотографировалась с тайваньскими политиками у трапа самолета

Спикер палаты представителей США прибыла в Тайбэй

Розовый костюм, жемчужное ожерелье и защитная маска на лице – в таком виде предстала Нэнси Пелоси перед встречавшими ее тайваньскими политиками. Спикер палаты представителей США сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбэе и сфотографировалась с местными официальными лицами.

Это первый визит на Тайвань американского политика такого ранга с 1997 года. При этом администрация США дистанцировалась от поездки Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.

Китай считает остров своей провинцией и выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Джо Байденом предупредил президента США, что "играющий с огнем рискует обжечься".

Обстановка в регионе из-за визита Пелоси обострилась. В воздухе – боевые самолеты ВВС Китая, США и Тайваня. В Пекине заявили, что примут решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.

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