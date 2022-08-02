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В США заявили о переходе украинцев на сторону России

18:46
  • вторник
  • 02 августа 2022

Граждане напуганы репрессиями Киева

Развязанные Киевом репрессии в отношении собственных граждан пугают украинцев. У руководства Украины развилась настоящая шпиономания, в результате многие граждане переходят на сторону России, пишет обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

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"То, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает", — отметил автор.

По словам Тобина, дела об "измене" стали для украинского правительства навязчивой идеей. Яркая иллюстрация - решение президента Владимира Зеленского уволить глав службы безопасности. Издание отмечает, что реакцию Киева можно отчасти объяснить тем, что многие жители страны тепло относятся к России и помогают ей.

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