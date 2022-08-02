Бойцы ВСУ пытаются сбежать со своих позиций

Последние данные о спецоперации

Под ударом украинских боевиков сегодня вновь оказался Донецк. Националисты обстреляли город снарядами с запрещенными противопехотными минами "Лепесток". Весь день националисты били из "Ураганов" и крупнокалиберной артиллерии.

За укрепления националистов на Авдеевском направлении бойцы 1-го армейского корпуса ДНР взялись основательно. Союзные силы штурмуют Пески. Причём, отступающую пехоту 56-й бригады ВСУ накрыла своя же артиллерия. Украинских националистов выбили с позиций в районе вентствола шахты "Бутовская". Активно идёт наступление в направлении Артёмовска.

Здесь тоже боевики находятся под ураганным огнём. Из таких укреплений приходится выбивать националистов (см. видео). Это бетонный ДОТ. Толщина стенки - примерно 30 сантиметров. И бронированные двери.

Перед Артёмовском радикалы много лет выстраивали несколько линий обороны. Здесь даже простые окопы армированы стальной сеткой. Заслон был подготовлен и для тяжелой техники.

Противотанковые мины. ВСУ отступают и оставляют такие "подарки". Причем, заминировано все поле - до горизонта. В два ряда. Лежат мины на расстоянии примерно 2-3 метра друг от друга.

Наши бойцы находят способы обойти все эти преграды. Бои уже идут у окраин Артёмовска, а до этого пехота 2 корпуса ЛНР принимала участие в освобождении Углегорской ТЭС. Солдаты ВСУ пытались отступить, но и здесь по ним начали стрелять свои же.

Такое происходит регулярно. Киевский Генштаб использует артиллерию вместо заградотрядов. Но военнослужащие ВСУ всё равно пытаются сбежать со своих позиций.

Сегодня боевики снова обстреляли Стаханов в Луганской народной республике. Шесть ракет РСЗО "Хаймарс" упали на гараж автобусного парка. Серьезно повреждены 8 автобусов, которые возили людей по городским маршрутам.

Киев просит у запада ещё больше оружия. Чтобы бить им по Донецку, где ежедневно страдают мирные люди. По столице ДНР сегодня летели снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Погибла женщина. 10 человек получили ранения. Взрывы гремели на улице, где было много людей.

Теряя западное вооружение, боевики используют старые советские запасы. Донецк продолжают засыпать противопехотными минами - так называемыми "Лепестками". Их обезвреживают саперы. Наши военные делают всё, чтобы быстрее вернуть людей к мирной жизни. В Луганск из России поездами везут строительные материалы.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Константин Кузнецов, "ТВ Центр".

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