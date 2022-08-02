Мишустин отметил важную роль системы государственных стандартов

Премьер-министр встретился с главой Росстандарта

Михаил Мишустин встретился с главой Росстандарта Антоном Шалаевым. Глава кабмина отметил, что сегодня особенно важно развивать свое производство и внедрять новейшие технологии, обеспечивая суверенитет нашей страны в условиях санкций.

Особую роль в этом играет именно система государственных стандартов. Глава ведомства доложил премьеру, что в прошлом году было принято 1600 новых стандартов, это абсолютный максимум за последние пять лет. И впервые почти половина из всех принятых были разработаны по инициативе бизнеса.

Так, например, в подводной нефтегазодобыче с 2017 года на смену иностранным удалось разработать более 100 российских стандартов. Кроме того, ведомство ежегодно проверяет более тысячи автозаправок. И если раньше выявлялось порядка 20 процентов нарушений по составу топлива и его недоливу, то в прошлом году эта цифра не превысила и 5 процентов. Также в ходе встречи обсудили оптимизацию процедур в Росстандарте.

"Система стандартизации в текущих условиях приобретает все большую и большую актуальность, мы развиваем активно собственное производство, ну и, разумеется, при этом нельзя допустить потери качества для конечного потребителя. А наиболее важным инструментом обеспечения его соблюдения как раз и являются те самые государственные стандарты", - отметил Мишустин.

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