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Армия Китая объявила о начале "военной операции" в районе Тайваня

19:28
  • вторник
  • 02 августа 2022

Также будет испытана ракета с неядерной боеголовкой

Серию военных операций начнет вечером 2 августа армия КНР в восточной зоне командования. Как сообщают местные СМИ, в планах, помимо прочего, боевая стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе. Военные намерены также испытать ракету с неядерной боевой частью.

Приближающийся к Тайбэю самолет Пелоси встретили истребители США и Китая
Спецборт Пелоси прибыл в Тайбэй

Маневры пройдут на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай выступает против каких-либо контактов Тайбэя с Вашингтоном и уже предупредил американцев о серьезных последствиях такого шага.

После приземления самолета Пелоси на Тайване агентство Синьхуа объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. Эксперты считают, что под видом маневров Пекин может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова, передает РИА Новости.

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