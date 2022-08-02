Россия помогает наладить систему здравоохранения в Херсоне

Там появится санавиация

На освобожденных территориях налаживают мирную жизнь. И особое внимание к самым чувствительным сферам: соцподдержка, здравоохранение. До конца года благодаря поставкам из России обеспечены лекарствами больницы Херсонской области. И впервые там появится санавиация. Экстренную помощь можно будет получить даже в самых отдаленных районах.

Виктор Бурдовицын - главный врач детской областной больницы. Живет на работе в прямом смысле слова. Националисты угрожают расправой. А на Украине против него завели уголовное дело – измена Родине. А он просто выполняет свой врачебный долг - вот уже 40 лет помогает детям.

"Я Родине не изменял. Я как жил на своей Родине, я здесь родился, пока планирую и дальше жить", - отметил Виктор Бурдовицын.

Больницу покинула треть персонала. В том числе бывший директор и бухгалтерия. Забрали всю документацию и требуют саботировать работу.

"Они точно так же управляют своими кадрами, своими заведующими, просят их по возможности не ходить на работу, а зарплату будут платить. А не ходить на работу - это значит не оказывать помощь детям, это не оказывать помощь взрослым в других больницах", - говорит Виктор Бурдовицын.

У Натальи Григорьевой сегодня юбилей - 25 лет работы в Доме Ребенка. Уезжать не собирается - уверена в безопасном будущем. "Я всегда считала Россию и Украину родными братьями и сестрами. Это одно единое целое", - говорит воспитатель областного дома ребенка.

Сейчас здесь более 50 подопечных. Дети без родителей или в сложной семейной ситуации. Украина ничего не поставляет с февраля. Но сейчас ничего и не требуется. Гуманитарная помощь от российских организаций приходит постоянно. Несколько дней назад Херсон получил очередную партию - 360 тонн медикаментов и не только.

"Памперсами мы обеспечены полностью и не один раз нам привозили. Продуктами питания – это были и тушенка, сгущение молоко, детское питание, смеси, все это у нас в достаточном количестве", - сообщила и.о. главного врача областного дома ребенка Херсона Татьяна Завальская.

Сейчас самое главное – привести старое здание в порядок. Минздрав России готов выделить деньги на обновление пяти организаций. В Херсонском Доме ребенка не было капитального ремонта более 20 лет, да и косметический оставляет желать лучшего. Штукатурка отваливается. Последний раз здесь пытались поменять крышу, сняли перекрытия, но ничем не защитили помещения от дождя, в итоге осадки затопили помещение старшей группы и сейчас здесь уже требуется настоящий капитальный ремонт.

Приводить в порядок, впрочем, придется и всю систему здравоохранения, которую пыталась уничтожить Ульяна Супрун, украинский министр с американским гражданством и ее последователи. Финансирование выделяли по факту оказания услуг. То есть если пациенты отсутствовали – больницы просто закрывали. Или передавали в частные руки. В итоге помощь можно было получить только за деньги. Теперь в Херсоне все бесплатно.

А еще при поддержке Минздрава России в Херсонской области впервые появится санавиация. Теперь экстренную помощь можно будет получить даже в самых отдаленных селах.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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