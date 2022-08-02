ВС России усилили группировку ПВО у Запорожской АЭС

Меры предприняты после ударов ВСУ по станции

Расчеты ПВО в Запорожской области усилены. Такое решение принято после недавнего удара со стороны ВСУ по по району Запорожской АЭС, сообщил представитель военно- гражданской администрации области Владимир Рогов.

"Усилена группировка ПВО для того, чтобы ничего не долетало по АЭС. Потому что мы видим и удары, и использование дронов-камикадзе с килограммами взрывчатки, и обстрелы из реактивных систем залпового огня, обстрелы из тяжелой артиллерии - все это применяется", - сказал Рогов в эфире Радио России.

Он добавил, что режим Зеленского чувствует приближающийся конец, и эти обстрелы – агония. При этом украинские войска, атакующие территорию АЭС, применяют вооружение, поставляемое США.

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