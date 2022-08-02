Визит Пелоси на Тайвань: как отреагировал Китай

Пекин не поддался на американскую провокацию

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является серьезной политической провокацией. С таким заявлением выступил МИД КНР. Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать тайваньский вопрос в своих интересах для того, чтобы контролировать Китай. О недопустимости визита в Тайбэй столь высокопоставленного американского политика КНР неоднократно предупреждало администрацию Белого дома. Однако предостережения были проигнорированы, что привело к напряженности в регионе.

Пожалуй, ни один американский правительственный борт вот так не встречали! 400 тысяч пользователей следили за перемещением Ненси Пелоси в интернете. Сайт Flightradar даже в какой-то момент не выдержал нагрузки. Главная интрига дня разрешилась уже поздно вечером по тайваньскому времени. Спикер Палаты представителей всё же прибыла с официальным визитом в Тайбэй.

Не успела дама в элегантном розовом костюме спуститься с трапа самолёта, как тут же Washinton Post опубликовал её программную статью. Этот визит, по мнению Пелоси, не нарушает принципа политики единого Китая. Дальше, впрочем, куда интереснее:

"Мы не можем стоять в стороне, когда Коммунистическая партия Китая продолжает угрожать Тайваню и самой демократии. Я совершаю это путешествие в то время, когда мир сталкивается с выбором между самодержавием и демократией".

На Тайвань Пелоси привезла самое страшное американское оружие – "демократию". Чиновников столь высокого ранга Тайбэй не принимал четверть века. И как показывает практика, ничем хорошим подобные визиты не заканчиваются. Достаточно вспомнить недавнее обострение ситуации в Косово, куда незадолго до этого приезжал госсекретарь США. И это прекрасно понимают те, кто не рад визиту высокого американского гостя.

МИД Китая выражает решительный протест. А министерство обороны вместо слов переходит к действиям. В четверг стартуют крупнейшие военные учения китайской армии. Вот карта 6 боевых позиций вокруг Тайваня, в воздушное пространство которого направлены два десятка боевых самолётов. Уже сегодня ночью Пекин проведёт морские пуски ракет с неядерной боевой частью. Которые в Тайбэе уже назвали "психологическим запугиванием граждан".

Глава немецкого МИДа уже заявила – в случае агрессии, Берлин окажет военную Тайваню. Москва же солидарна с Пекином, сегодня еще раз подчеркнули в Кремле.

Главный вопрос сегодня – дойдёт ли дело до прямого столкновения США и Китая. Белый дом официально заявил, что поездка Пелоси – её личное решение. Президент Байден, получив очередной, уже четвертый положительный тест на ковид, сейчас как бы и ни при чём. Вашингтон, отмечают эксперты, сейчас подобно страусу – спрятал голову в песок.

"Это самая бессмысленная и безответственная администрация США в истории. Байден и его предшественники откровенно относились с полным презрением ко всему, что российские власти говорили последние 15 лет про Украину. И сейчас они это повторяют, а мы видим, как "хорошо" теперь идут дела на Украине. Русские всегда говорили серьезно. А теперь мы провоцируем китайцев по вопросу, который как минимум им так же стратегически важен", - отметил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Пекин предупреждает – ответ будет мощным и сильным. Ведь Китай не поддался на американскую провокацию. Дракон мудрее орла, и в запасе у него куда более действенные рычаги – экономические.

"Наоборот, всё это дело начинается. Вполне возможно, будет эскалация, но с точки зрения дипломатии. Я думаю, что сейчас не в интересах США, не в интересах Китая идти на лобовое столкновение. Потому что, я уже сказал, время работает на Китай. У США головная боль, связанная с Россией и Украиной в восточной Европе. И задача США - это сколотить коалицию против Китая", - рассуждает политолог Константин Блохин.

Завтра Ненси Пелоси выступит перед законодательным собранием Тайваня и проведет переговоры с главой местной администрации. Впрочем, независимо от их содержания, главное понятно уже сейчас – для Вашингтона, похоже, уже нет никаких красных линий.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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