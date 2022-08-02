В новый санкционный список США попали почти 900 россиян

В их числе - члены Совета Федерации

Российские сенаторы и военнослужащие попали в новый санкционный список Вашингтона. В перечне – 893 россиянина, в отношении которых введены визовые ограничения, сообщили в госдепартаменте США.

Как поясняется в заявлении госдепа, под санкции члены Совета Федерации и российские военнослужащие. По версии Вашингтона, эти лица активно участвуют в деятельности, которая угрожает суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины. Поименный список госдеп публиковать не стал.

Не называются имена и 31 попавшего под американские санкции "иностранного правительственного чиновника". Они провинились перед Вашингтоном в том, что действовали в поддержку присоединения Крыма к России, передает РИА Новости.

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