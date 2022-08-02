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"Явная провокация": МИД России отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

20:47
  • вторник
  • 02 августа 2022

Это действие в духе агрессивной линии США

МИД России рассматривает визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию. Это действие в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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"Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В России считают, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – сугубо внутреннее дело Китая. Соответственно, Пекин вправе предпринимать все необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности меры.

Москва призывает Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность. Соединенным Штатам пора признать новую геополитическую реальность, в которой американской гегемонии нет места.

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