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Спецслужбы задержали украинских диверсантов в Херсоне

21:27
  • вторник
  • 02 августа 2022

Обнаружен схрон с большим количеством оружия

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины "Корд" задержаны в Херсоне. Обнаружен тайник с оружием и взрывными устройствами.

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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами в городе Херсон задержаны лица, ранее состоявшие на службе в спецподразделении МВД Украины "Корд". В ходе обыска указанные лица сообщили о месте схрона", - сообщили "Интерфаксу" в силовых структурах.

Сотрудники спецслужб изъяли из тайника более 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства, патроны, гранаты и самодельные взрывные устройства. Украинские спецслужбы намеревались использовать вооружение для диверсионно-террористических акций.

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