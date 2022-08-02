Минобороны сообщило о кровавой провокации ВСУ

Расстрелян автобус с мирными жителями

Очередную провокацию устроили украинские националисты. Боевики ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории. Инцидент на дороге вблизи населенного пункта Долговое фиксировался на фото- и видео специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права", - заявил Мизинцев. Генерал добавил, что цель провокаций – обвинить ВС России в неизбирательных ударах по гражданскому населению.

Мизинцев также сообщил, что в Одессе боевики теробороны оборудовали огневые позиции ПЗРК на верхних этажах жилых домов. При этом жителей из зданий не эвакуировали, их используют в качестве "живого щита", передает ТВЦ.

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