Пелоси заявила, что Вашингтон продолжит поддерживать Тайвань

Спикер Палаты представителей США встретилась с главой администрации острова

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, чей визит на Тайвань вызвал грандиозный мировой скандал, встретилась в Тайбэе с главой администрации острова Цай Инвэнь.

"Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой", - сказала Пелоси в ходе встречи (цитата по РИА "Новости").

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин же считает остров одной из провинций КНР. Китайские власти неоднократно заявляли, что на попытки США вмешаться в ситуацию последует жесткая реакция.

2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Пекин в ответ на это заявил решительный протест и объявил о начале масштабных военных учений.

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