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МИД: США признались в создании "IT-армии Украины"

08:21
  • среда
  • 03 августа 2022

Хакеры атакуют в том числе российские госорганы

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий Москва напомнила о применении США и их союзниками ИКТ в наступательных целях.
Хакеры добыли секретные документы украинской армии

"Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру", - уточнил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Ранее в МИД отмечали, что хакерские группировки с Украины, а также из США и Грузии совершают кибератаки против российских госорганов.

Всего таких группировок насчитали 22. Это в том числе IT-army Украины, GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

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