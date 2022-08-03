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США призвали Россию принять их "серьезное предложение" по заключенным

08:19
  • среда
  • 03 августа 2022

Работа ведется на межправительственном уровне

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сделали России "серьезное предложение" по обмену заключенными.

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"Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом", - добавил он (цитата по ТАСС).

Как уточнил Кирби, Вашингтон и Москва "усердно работают над этим вопросом на межправительственном уровне".

Ранее стало известно, что США предложили России обменять Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. СМИ пишут, что Москва просит включить в "сделку" еще одного россиянина.

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