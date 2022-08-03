Белый дом: Байден понимает, в каком стрессе Зеленский

Похоже, недоверие между Вашингтоном и Киевом растет

В газете The New York Times вышел материал с комментарием журналиста Томаса Фридмана, который заявил, что между Вашингтоном и Киевом "есть глубокое недоверие", а должностные лица США озабочены украинским руководством.

В ходе брифинга в Белом доме координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби попросили прокомментировать публикацию.

"Президент Байден много раз лично говорил с президентом Зеленским и знает, понимает, в каком стрессе президент Зеленский", - уклончиво ответил на просьбу Кирби (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Вашингтон "в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине".

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