Роспотребнадзор напомнил правила профилактики COVID-19

Проветривание, мытье рук и ревакцинация

Роспотребнадзор сообщил, что с приходом новых подвариантов штамма коронавируса "омикрон" риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются.

"В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом", - говорится в сообщении.

Так, ведомство рекомендует при плохом самочувствии избегать контактов с окружающими и обращаться к врачу, регулярно проветривать помещения, вакциинироваться от ковида каждые полгода, тщательно мыть руки с мылом.

"В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями", - также сказано в публикации.

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