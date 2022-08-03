ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор напомнил правила профилактики COVID-19

08:19
  • среда
  • 03 августа 2022

Проветривание, мытье рук и ревакцинация

Роспотребнадзор сообщил, что с приходом новых подвариантов штамма коронавируса "омикрон" риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются.

Голикова: ковид протекает в основном в легкой форме
Роспотребнадзор: необходимости в возобновлении антикоронавирусных ограничений нет

"В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом", - говорится в сообщении.

Так, ведомство рекомендует при плохом самочувствии избегать контактов с окружающими и обращаться к врачу, регулярно проветривать помещения, вакциинироваться от ковида каждые полгода, тщательно мыть руки с мылом.

"В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями", - также сказано в публикации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирусный госпиталь
Коронавирусный госпиталь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.