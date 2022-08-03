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Посол Антонов обвинил США в попытке вытеснить Россию с мировых рынков

08:21
  • среда
  • 03 августа 2022

Так дипломат охарактеризовал новые американские санкции

США, вводя санкции против российского бизнеса, стремятся вытеснить Россию с мировых рынков за счет банального шантажа. Такое мнение во вторник, 2 августа, высказал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
В новый санкционный список США попали почти 900 россиян

По словам дипломата, Вашингтон пытается "занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции".

При этом "многие санкции дублируются", поскольку "бюрократия придумать что-либо новенькое уже не может", отметил Антонов.

Российский посол также предупредил, что США, вводя санкции, расшатывают глобальные рынки, что грозит дальнейшим ростом цен и проблемами с доступом к продукции, сообщается в Telegram-канале посольства России в Соединенных Штатах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции представляют собой "попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу".

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