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Москва не намерена использовать ядерное оружие на Украине

08:40
  • среда
  • 03 августа 2022

Россия неукоснительно исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума

Представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов заявил, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

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"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально - с целью нагнетания антироссийской истерии", - сказал дипломат, которого цитирует РИА "Новости".

Трофимов добавил, что, как закреплено в соответствующей доктрине, Москва может использовать ядерное оружие исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда само существование государства поставлено под угрозу.

Как подчеркнул спикер, Россия неукоснительно исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума.

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