МИД России счел визит Пелоси на Тайвань пренебрежением правами других стран

Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла в Тайбэй

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежение США правами других стран, поэтому не американцам "рассказывать про уважение международного права". Такое заявление в среду, 3 августа, сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова отметила в своем Telegram, что ночью в МИД Китая был вызван американский посол Николас Бернс, который "в ультимативном тоне требовал от Китая прекратить поддерживать "войну на Украине" и транслировать "российскую пропаганду".

Однако активное на информационном фронте посольство США в КНР перешло в режим молчания и за два дня не сделало ни одной публикации, указала чиновница.

По словам Захаровой, "американские дипломаты буквально проглотили язык и забились в угол". Представитель МИД России предположила, что они "боятся праведного гнева китайской общественности". Захарова подчеркнула, что "трудолюбивый китайский народ такого отношения к себе не заслужил".

Ранее МИД России сообщал, что рассматривает визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию. Это действие в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Принципиальная позиция Москвы неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая, отмечали в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"