Китай пообещал Тайваню "ускоренный коллапс" и "большую катастрофу"

Пекин обвинил Тайбэй в привлечении поддержки иностранных сил

Тайвань ожидают серьезные последствия за "их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил". Об этом в среду, 3 августа, рассказал официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Китайский чиновник заявил, что де йствия Тайваня "в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы".

Сяогуан обвинил власти Тайваня в том, что они "руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа".

Однако такие попытки обречены на провал — никому "не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", цитирует заявление представителя официального Пекина ТАСС.

На фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси армия КНР проведет серию военных операций в восточной зоне командования. В планах, помимо прочего, боевая стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе. Китайские военные намерены также испытать ракету с неядерной боевой частью.

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