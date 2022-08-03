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Зеленский допустил регулярный и непрерывный экспорт зерна

09:18
  • среда
  • 03 августа 2022

Такую цель поставила Украина

Украина рассчитывает сделать вывоз зерна из своих портов регулярным и непрерывным. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
Макрон обсудил с Зеленским экспорт украинского зерна

Зеленский напомнил, что в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов.

Целью Киева является регулярность и непрерывность экспорта зерна, "чтобы, когда один корабль выходит из порта, были уже и другие суда: и загружаемые, и те, что на подходе к порту", отметил Зеленский.

По словам президента Украины, "непрерывность и регулярность — это нужный принцип", сообщает ТАСС.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 1 августа сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы, в Стамбуле судно прошло досмотр.

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