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Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28

08:44
  • среда
  • 03 августа 2022

"Ночные охотники" летают на предельно малой высоте

Опорные пункты и  технику ВСУ эффективно уничтожают ударные вертолеты Ми-28. Кадры боевой работы экипажей публикует наше Минобороны.

"Ночные охотники" летят на предельно малой высоте, огибая холмы и отслеживая другие особенности рельефа. И только в последний момент перед атакой резко идут вверх. Выпускают по противнику несколько неуправляемых ракет, затем очередной манёвр, снижение и возвращение на базу. При этом каждый маршрут не повторяет предыдущий. Летчикам постоянно приходится импровизировать, чтобы их не обнаружили украинские  РЛС.

"Как правило, мы выбираем основной маршрут для пролета к цели. Но во время полета используем складки местности, и из-за этого приходится маневрировать. Получается, в полете меняем маршрут, направления, заходы на цель. Выполняем полет в скольжении,  маневры, развороты", - рассказывает штурман-оператор вертолета Ми-28 Артем. 

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