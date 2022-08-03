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Минобороны опубликовало новые данные о героях СВО

08:46
  • среда
  • 03 августа 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Сержант Артем Лукьянченко смог предотвратить нападение украинских диверсантов на нашу колонну. Российский десантник с товарищами атаковал группу из 10 боевиков. В ходе столкновения противник сумел подорвать нашу БМД. Андрей успел вытащить экипаж из горящей машины и оказать первую помощь.

Майор Павел Максимов, начальник штаба пехотного батальона 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, считает одним из самых сложных бой за Углегорскую ТЭС, там ВСУ собрали огромное количество живой силы и техники. Совместными усилиями союзных войск бойцы ЛНР взяли важный объект под контроль.

Фельдшер Максим Перов пришел в народную милицию ДНР добровольцем. В мирной жизни он заведовал отделением стоматологии городской больницы. Теперь оказывает первую помощь раненым и продолжает лечить людей в составе медицинского отряда.

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