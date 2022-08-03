Дворцы и памятники: названы самые популярные достопримечательности России

В десятку вошли парк "Патриот" и ВДНХ

Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг российских достопримечательностей, куда вошли 2295 храмов, музеев, памятников, парков, передает РИА "Новости".

Самыми популярными объектами культуры России оказались Зимний дворец и Государственный Эрмитаж. На втором месте - Московский Кремль. Также в топ-5 попали Большой Петергофский дворец, Мамаев курган и Большой Екатерининский дворец.

В десятку вошли парк "Патриот" в Подмосковье, "Медный всадник" в Петербурге, а также собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и ВДНХ в Москве.

Как уточнили эксперты, дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники.

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