Москвичей предупредили о высоком уровне пожарной опасности

Это связано с жаркой погодой

Пожарная опасность повышенного, четвертого, класса прогнозируется в Москве на фоне жаркой погоды. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра России.

В связи с этим в Москве введен "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения — с 12:00 среды, 3 августа, до 12:00 пятницы, 5 августа.

Местами высокая пожароопасность ожидается и в Московской области. Соответствующее предупреждение будет действовать в регионе до 23:00 четверга, 4 августа, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что среднемесячная температура в Москве в августе будет близкой к климатической норме. Первая половина последнего летнего месяца ознаменуется относительной жарой и засухой, но во второй и третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близкими к средним показателям метеостатистики.

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