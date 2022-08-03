ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шредер описал простое решение энергетического кризиса в Европе

09:00
  • среда
  • 03 августа 2022

Решение это уже построено и полностью готово к запуску

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью журналу Stern выступил за скорейший запуск "Северного потока - 2".

В Германии сочли одобрение "СП-2" капитуляцией Европы
Берлин изъявил готовность передать России турбину для "Северного потока"

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - сказал он.

Как добавил Шредер, отказ нынешних властей от проекта приведет к еще более значительному снижению уровня жизни населения.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2". Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Герхард Шредер.
Герхард Шредер.
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.