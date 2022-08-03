Шредер описал простое решение энергетического кризиса в Европе

Решение это уже построено и полностью готово к запуску

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью журналу Stern выступил за скорейший запуск "Северного потока - 2".

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - сказал он.

Как добавил Шредер, отказ нынешних властей от проекта приведет к еще более значительному снижению уровня жизни населения.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2". Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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