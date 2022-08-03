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Санкции Запада против России ударили по экологии

09:16
  • среда
  • 03 августа 2022

Такую оценку дли в российском МИД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил в интервью "Независимой газете", что страны Запада политизируют природоохранную сферу, используя ее в конъюнктурных интересах.

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"Введенные против России беспрецедентные санкции - тому подтверждение. Они больно ударили не только по кошельку наших европейских "партнеров", но и по экологии в целом", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Он добавил при этом, что попытки Запада оправдать свои просчеты конфликтом на Украине выглядят нелепо.

Несмотря на все трудности, Россия убеждена в "необходимости поддержания своего заслуженного статуса как ответственного государства в природоохранной сфере", заключил дипломат.

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