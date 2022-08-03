Санкции Запада против России ударили по экологии

Такую оценку дли в российском МИД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил в интервью "Независимой газете", что страны Запада политизируют природоохранную сферу, используя ее в конъюнктурных интересах.
"Введенные против России беспрецедентные санкции - тому подтверждение. Они больно ударили не только по кошельку наших европейских "партнеров", но и по экологии в целом", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.
Он добавил при этом, что попытки Запада оправдать свои просчеты конфликтом на Украине выглядят нелепо.
Несмотря на все трудности, Россия убеждена в "необходимости поддержания своего заслуженного статуса как ответственного государства в природоохранной сфере", заключил дипломат.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"