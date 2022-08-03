Лавров назвал Мьянму давним и добрым партнером России

Страны продолжают тесные контакты
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Мьянму с рабочим визитом, передает "Интерфакс".
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал Мьянму "добрым, дружным, давним партнером в АТР", добавив, что страны связывает "не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки".
"Ваш визит - подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку", - ответил на этом глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин.
В частности, стало известно, что "Роскосмос" совместно с партнерами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"