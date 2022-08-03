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Лавров назвал Мьянму давним и добрым партнером России

09:29
  • среда
  • 03 августа 2022

Страны продолжают тесные контакты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Мьянму с рабочим визитом, передает "Интерфакс".

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Глава российского внешнеполитического ведомства назвал Мьянму "добрым, дружным, давним партнером в АТР", добавив, что страны связывает "не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки".

"Ваш визит - подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку", - ответил на этом глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин.

В частности, стало известно, что "Роскосмос" совместно с партнерами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.

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