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Режим ограничения полетов на юг России вновь продлен

09:47
  • среда
  • 03 августа 2022

Ограничения касаются 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 11 августа. Об этом в среду рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Регулятор напомнил, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Перевозчикам рекомендуется использовать их для выстраивания альтернативных маршрутов, сообщается на официальном сайте Росавиации.

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