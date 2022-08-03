Режим ограничения полетов на юг России вновь продлен

Ограничения касаются 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 11 августа. Об этом в среду рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Регулятор напомнил, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Перевозчикам рекомендуется использовать их для выстраивания альтернативных маршрутов, сообщается на официальном сайте Росавиации.

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