Лавров опроверг предложение США вернуться к переговорам по СНВ

Такое предложение от Вашингтона не поступало

США официально не предлагали России вернуться к обсуждению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на смену СНВ-3. Об этом в среду, 3 августа, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как уточнил глава МИД России, в Вашингтоне "даже и не предлагали возобновить эти переговоры". Каких-либо обращений к Москве по этому вопросу не поступало.

Что касается возможного участия в таких переговорах Китая, Лавров подчеркнул, что решать, присоединяться ли к этим переговорам, будет сама Китайская Народная Республика — "американцы нашу позицию прекрасно знают", сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. В Кремле напомнили, что Москва уже неоднократно выступала за переговоры с Вашингтоном по поводу продления или заключения нового договора, однако Соединенные Штаты не проявляли интереса к субстантивным контактам по договору об СНВ.

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