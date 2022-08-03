Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным

Экс-канцлер ФРГ исключил возможность разрыва отношений

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил сомнения в том, что "личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу", и заявил, что не собирается извиняться за добрые отношения с российским президентом.

В интервью телеканалу RTL/ntv Шрёдер заявил, что "принял определенные решения" и продолжает их придерживаться.

Экс-канцлер допустил, что в сложившейся геополитической ситуации снова может быть полезным. По мнению Шрёдера, "хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров" в конфликте на Украине.

Политик заявил, что не хотел бы отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве, однако задался вопросом, почему он должен был бы прекратить переговоры, "которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье".

Летом 2022 года Герхард Шрёдер побывал с неофициальным визитом в Москве. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин не проводил в это время встреч с экс-канцлером Германии, комментарии по другим контактам политиков в администрации российского лидера дать отказались.

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