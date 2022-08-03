ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным

10:18
  • среда
  • 03 августа 2022

Экс-канцлер ФРГ исключил возможность разрыва отношений

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил сомнения в том, что "личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу", и заявил, что не собирается извиняться за добрые отношения с российским президентом.
Жена Шредера раскрыла цель его приезда в Москву

В интервью телеканалу RTL/ntv Шрёдер заявил, что "принял определенные решения" и продолжает их придерживаться.

Экс-канцлер допустил, что в сложившейся геополитической ситуации снова может быть полезным. По мнению Шрёдера, "хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров" в конфликте на Украине.

Политик заявил, что не хотел бы отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве, однако задался вопросом, почему он должен был бы прекратить переговоры, "которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье".

Летом 2022 года Герхард Шрёдер побывал с неофициальным визитом в Москве. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин не проводил в это время встреч с экс-канцлером Германии, комментарии по другим контактам политиков в администрации российского лидера дать отказались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Герхард Шредер и Владимир Путин
Герхард Шредер и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.