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ФАС согласовала цены на лекарство от ковида "Молнупиравир"

09:54
  • среда
  • 03 августа 2022

Стоимость снижена на 30%

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на лекарственный препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм", сообщила пресс-служба ведомства.

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"Согласованные цены на отечественный дженерик снижены более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарственные препараты российского производства", - указано в сообщении.

Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4453 рубля.

Препараты с международным непатентованный наименованием "Молнупиравир" с 31 марта включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

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