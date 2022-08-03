Власти Австралии объявили о проверке боеготовности войск

Впервые за 10 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил о начале первой за десять лет проверки боеготовности армии страны.

Решение принято на фоне растущих угроз безопасности, сообщает телеканал SBS. Австралия находится в пяти тысячах километрах от Тайваня.

2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Пекин в ответ на это заявил решительный протест и объявил о начале масштабных военных учений.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин же считает остров одной из провинций КНР. Китайские власти неоднократно заявляли, что на попытки США вмешаться в ситуацию последует жесткая реакция.

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