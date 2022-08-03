Россиянина задержали в Южной Корее по подозрению в убийстве

Подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана
Как сообщает информагентство Yonhap, полиция Южной Кореи задержала россиянина по подозрению в совершении убийства.
Уточняется, что речь идет о 50-летнем мужчине.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана. Тот ранее отказался возвращать ему долг.
Пострадавший скончался в больнице от полученных ран. Подозреваемый скрылся с места преступления. Он находился в городе Тэгу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"