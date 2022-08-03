Россиянина задержали в Южной Корее по подозрению в убийстве

Подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана

Как сообщает информагентство Yonhap, полиция Южной Кореи задержала россиянина по подозрению в совершении убийства.

Уточняется, что речь идет о 50-летнем мужчине.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана. Тот ранее отказался возвращать ему долг.

Пострадавший скончался в больнице от полученных ран. Подозреваемый скрылся с места преступления. Он находился в городе Тэгу.

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