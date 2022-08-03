Украине предрекли финансовую катастрофу без дополнительной помощи Запада

Меры Киева по стабилизации экономики теряют эффективность

Украине срочно необходима дополнительная финансовая помощь со стороны западных стран, иначе стране не избежать экономической катастрофы. Об этом заявил бывший заместитель председателя Центрального банка Украины Олег Чурий.

Как пишет The Financial Times со ссылкой на Чурия, Киев не сможет продолжить "сопротивление" спецоперации России без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до 4-5 млрд долларов в месяц.

При этом текущий уровень финансовой поддержки Киева Западом оценивается примерно в 2,5-3 млрд долларов.

Прежние меры Киева по стабилизации экономики утрачивают эффективность, отмечает издание. Резервы ЦБ Украины стремительно заканчиваются, а правительство опасается принимать решение о повышении налогов и вносить коррективы в валютную политику.

В Киеве не исключают "нескольких волн девальвации гривны", что приведет к "дальнейшему удорожанию импорта" и еще больше усилит потребность Украины в иностранной финансовой поддержке, отмечает FT.

Ранее появлялись сообщения, что Украина оказалась в сложном положении из-за госдолга. К осени 2022 года Украина должна будет выплатить 1,41 млрд долларов в рамках обслуживания государственного долга. Однако финансовые трудности заставляют Киев искать другие варианты решения проблемы с госдолгом, утверждают источники.

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