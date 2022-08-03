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В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей

11:36
  • среда
  • 03 августа 2022

Еще два десятка мирных жителей получили ранения

ВСУ снова обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра. Под огнём и другие населённые пункты народных республик. За сутки в результате атаки на ДНР погибли 2 человека, ещё 25 получили ранения. В ответ наши Вооружённые силы уничтожают опорные пункты и технику противника при помощи ударных вертолётов Ми-28.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжили обстрелы под покровом ночи. Артиллерия вновь ведёт огонь снарядами  натовского калибра по столице Донбасса. Погибла женщина. В Макеевке прогремели сразу три взрыва, после чего загорелась нефтебаза.

В поселке Гольмовский под Горловкой в результате ракетных атак со стороны украинских войск повреждено здание местной администрации и дворец культуры. В досуговом центре местные жители часто укрывались от ударов с украинских позиций.

Кроме того, ежедневно ВСУ обстреливают Донецк кассетными бомбами, которые разбрасывают по городу запрещённые противопехотные мины "Лепесток". Накануне десятки таких смертоносных ловушек заминировали спортивный комплекс в Киевском районе. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, стадион пришлось оцепить в радиусе сотни метров.

Бойцы народной милиции продвигаются в сторону Авдеевки. Именно оттуда чаще всего ВСУ ведут огонь по городам Донбасса. Это работа 9-го полка ДНР по одному из самых мощных укрепрайонов националистов (см. видео). Атакуют с разных сторон и берут противника в полукольцо.

"До Авдеевки осталось менее километра. Я думаю, в ближайшее время мы это всё возьмём, чтобы наш Донецк, наши дети могли спокойно гулять по Донецку и больше обстрелов не было", - говорит военнослужащий НМ ДНР.

На другом направлении совместно с республиканскими войсками работает российская армия. Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" уничтожают технику и живую силу противника термобарическими реактивными снарядами.

"При попадании реактивного снаряда производится высокая температура горения свыше 3000 градусов Цельсия. И за счёт избыточного давления этот газ попадает во все щели, в доты, в дзоты. Практически скрыться невозможно", - говорит командир огнеметной роты.

Штаб передаёт экипажу разведданные. Машины занимают наиболее выгодную огневую позицию и молниеносно наносят сокрушительный удар.

Обнаружить цели помогают экипажи вертолётов Ми-28. Причём, эти "Ночные охотники" не только сопровождают колонны и высаживают десант, но ещё и сами отлично справляются с подавлением сил противника. Уникальная манёвренность машины в сочетании с высоким профессионализмом лётчиков делают их практически неуловимыми для средств ПВО.

"Если обойти не получается открытый участок местности, выполняем полёт в скольжении, манёвры, развороты. Полёт в скольжении – это полёт, грубо говоря, боком", - говорит штурман-оператор Ми-28 Артем.

Теперь всё чаще военные могут увидеть своих родных и близких, находясь на передовой. Телемост с посёлком в Оренбургской области: жёны, дети, знакомые передают им самые теплые слова. Также для мотострелков из Центрального военного округа организовали импровизированный концерт.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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