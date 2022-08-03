"Боги войны": в Минобороны рассказали о героизме бойцов народных республик

Они самоотверженно защищают свои территории

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных и бойцов народных республик, которые участвуют в освобождении населённых пунктов и оказывают помощь мирным жителям.

Артиллерия бьёт по укреплениям противника, чтобы потом пехота пошла в наступление. Сейчас подразделениями командует Павел Максимов – он начальник штаба пехотного батальона, а 8 лет назад сам был артиллеристом. За две недели до начала специальной военной операции вышел на пенсию, но пришлось вернуться в строй. Его батальон состоит из резервистов – людей с опытом.

"На данный момент личный состав наших батальонов пехотных - это настоящие уже боги войны. Артиллерия - это рексы войны. Это реальные солдаты, воины, герои все", - говорит Максимов.

Его подразделение освобождало несколько населённых пунктов ЛНР. Самым сложными были за Углегорскую ГЭС, где было сосредоточено много техники и живой силы ВСУ. К тому же противник хорошо укрепился на позициях.

"Также на них работала вся разведка НАТО на этом участке. Им передавалась оперативная информация о наших передвижениях, о расположении нашей артиллерии. Поэтому приходилось менять, так скажем, огневые позиции очень часто", - говорит Максимов.

Максим Перов сейчас занимается тем, что умеет лучше всего – лечит людей. Это и военные с передовой, и мирные жители. Он прикомандирован к медицинскому подразделению. Но это сейчас, когда в ДНР возвращается мирная жизнь, а в самом начале спецоперации Максиму пришлось сменить халат на военную форму. Он начинал службу в Херсоне – на блокпостах на въезде в город. Часто приходилось оказывать помощь раненым.

"Нам надо это время пережить. Я так понимаю. Нужно сейчас всем мобилизироваться, собраться духом, победить и работать дальше на гражданской жизни", - говорит Перов.

Ну а пока военнослужащие народных республик и российских вооружённых сил делают всё, чтобы как можно быстрей приблизить мир. Сержант Артём Лукьянченко обеспечивал безопасность передвижения батальонно-тактической группы десантников. На одном из участков обнаружил засаду и, используя эффект неожиданности, пошёл в атаку. БМП, на котором двигались российские военные, подорвали из гранатомёта, но Лукьяненко вытащил экипаж из горящей машин, чем спас жизни товарищей.

"ТВ Центр".

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