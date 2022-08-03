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Пыльная буря накрыла курортный город Ейск

12:10
  • среда
  • 03 августа 2022

Скорость ветра превысила 20 метров в секунду

Сразу в нескольких российских регионах устраняют последствия ливней и ураганов. Накануне стихия накрыла курортный Ейск.

Сильный ветер с порывами более 20 метров в секунду поднял пыльную бурю. Видимость на улицах резко ухудшилась. Людям приходилось буквально уворачиваться от летающих предметов. Ветер также повалил деревья и оборвал линии электропередачи. А позже на город обрушился и дождь. В регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на Кубани ожидаются ливни с градом.

Последствия непогоды сегодня устраняют и в Амурской области. Шквалистый ветер повредил больше 20 домов. Натиска стихии не выдержали деревья и опоры ЛЭП. В посёлке Архара без света оставались 8 с половиной тысяч человек. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

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